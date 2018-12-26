РИАМО - 26 дек. В Москве сотрудники ГИБДД оперативно доставили в роддом беременную женщину, которая начала рожать прямо в машине такси, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

К сотруднику 6-го спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД обратился за помощью таксист, рассказавший, что в салоне его автомобиля находится женщина, у которой начались роды.

«Майор полиции Кирилл Андриенко принял решение с применением специальных звуковых и световых сигналов оперативно сопроводить такси, в котором находилась женщина, в медицинское учреждение», – сказал начальник управления информации и связей с общественностью ГУ МВД Москвы Юрий Титов.

В родильном отделении больницы женщине была оказана неотложная медицинская помощь, на свет появился здоровый мальчик.

«Сотрудник ГИБДД, оказавший помощь, приглашен на выписку мамы с новорожденным», – заключил Титов.