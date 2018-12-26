РИАМО - 26 дек. Столица занимает второе место в рейтинге театральных городов России, в топ-5 попали Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Новосибирск, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Ранее компания провела предновогодний опрос в социальных сетях и выяснила, в каких городах России самые лучшие театры.

«По результатам опроса Tvil.ru, Москва заняла второе место среди самых театральных городов РФ. За российскую столицу проголосовал 21% опрошенных. В топ-5 театральных городов России также вошли Санкт-Петербург (51%), Ростов-на-Дону (8%), Новосибирск (6%), Казань и Уфа - по 4% голосов», – отмечается в сообщении.

В 2019 году в Москве пройдут 25-й фестиваль «Золотая маска» и XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада. С марта по ноябрь продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. В рамках Года театра запланированы другие международные и всероссийские мероприятия.