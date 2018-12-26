РИАМО - 26 дек. Перекрытие и ограничение движения транспорта в связи с капитальным ремонтом Волоколамского тоннеля на севере Москвы продлятся до 30 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Участок Волоколамского тоннеля от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе: полное перекрытие с 01:30 до 05:30 с 24 декабря 2018 года до 30 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Также ограничено движение на аналогичный период по одной полосе в каждом направлении.