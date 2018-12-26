РИАМО - 26 дек. В главном доме Городской усадьбы XVII–XIX веков в центре столицы приостановили незаконные работы по расчистке стен и их покрытию неопределенным раствором, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно расположено по адресу: Гороховский переулок, дом 6/1, корпус 2.

«По результатам осмотра выявлены незаконные работы по расчистке стен и их покрытию неопределенным раствором, зафиксировано снятие напольного покрытия, устроен склад сантехники и строительных материалов. На время ведения работ окна были закрыты пакетами. Разрешение на проведение работ Мосгорнаследием не выдавалось, проектная документация ведомством не согласовывалась», – говорится в сообщении.

Мосгорнаследие выдало арендатору предписание о приостановке всех работ на объекте. В результате работы были остановлены, однако запланирован повторный выезд с сотрудником полиции для проверки исполнения предписания.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия».

«В Гороховском переулке было много усадеб, одна из которых принадлежала купцу А.Е. Александрову. Главный дом этой усадьбы участвует в формировании фронта застройки Малого Демидовского и Гороховского переулков, а также играет важную роль в композиционно-планировочной структуре всего квартала. К середине XIX века в здании находилась фабрика, которая потом была переделана под жилье», – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, двухэтажный главный дом почти полностью сохранил архитектурно-художественное оформление парадного фасада XIX века.