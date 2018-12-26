РИАМО - 26 дек. Басманный суд Москвы в среду продлил запрет определенных действий до 28 марта 2018 года еще двум сестрам Хачатурян, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения в виде запретов определенных действий в отношении обвиняемых Хачатурян – Кристины и Ангелины – до 28 марта 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичную меру пресечения суд продлил для младшей из сестер – Марии.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля текущего года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.

Суд Москвы продлил одной из сестер Хачатурян запрет определенных действий>>