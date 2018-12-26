РИАМО - 26 дек. Командиры шести воздушных судов приняли решение не приземляться в аэропорту «Домодедово» в Москве, а лететь на запасные аэродромы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

«Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы. Однако решение о посадке принимает командир воздушного судна (КВС) в зависимости от установленного для него метеоминимума – минимального значения видимости, при котором конкретному КВС разрешено выполнять взлеты и посадки. На текущий момент КВС шести рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВПП (взлетно-посадочная полоса) «Домодедова» сертифицирована в соответствии с категорией IIIA ICAO (International Civil Aviation Organization – международная организация гражданской авиации). Это позволяет осуществлять взлетно-посадочные операции при сложных погодных условиях, а именно, посадку при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 15 метров.

«Видимость в районе «Домодедова» составляет 300 метров. C 07:00 по московскому времени аэропорт обслужил более 88 рейсов», – подчеркнул собеседник.