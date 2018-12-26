РИАМО - 26 дек. На востоке Москвы полицейские задержали двоих 19-летних молодых людей, подозреваемых в краже новогодней елки, установленной около входа в супермаркет на Челябинской улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В территориальный отдел полиции обратилась сотрудница продуктового магазина с сообщением о краже новогодней елки.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых – ими оказались двое 19-летних молодых человека. Установлено, что они ночью похитили елку, принесли ее в квартиру и украсили в преддверии Нового года гирляндами и мишурой», – говорится в сообщении.

На данный момент похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.