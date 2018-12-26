РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Сотрудники Люберецкого управления ЗАГС во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом праздничном режиме, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ведомства.

«Люберецкое управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует о режиме работы управления в выходные и нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. Выходные дни – 1, 2, 5, 7 и 8 января 2019 года», – отмечается в сообщении.

Прием жителей 31 декабря проведут до 14:00, третьего и 4 января 2019 года прием пройдет с 9:00 до 18:00, а 6 января – с 9:00 до 17:00.