РИАМО - 26 дек. В столице в ближайшие дни температура будет составлять минус 8-9 градусов, небольшое потепление до минус 5 ожидается 30 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москву циклоны принесут лишь снегопады. Преобладающая дневная температура минус 8-9 градусов. И лишь в воскресенье есть шанс на небольшое потепление до минус 5 градусов», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в новогоднюю ночь жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшой снегопад, температура воздуха не опустится ниже минус 7 градусов.

В среду в Московском регионе ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов. Снег может усилиться к вечеру и продолжится в ночь на 27 декабря. Снегопад ослабеет только днем 27 декабря.

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