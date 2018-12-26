РИАМО - 26 дек. Минувшей ночью в подмосковной Балашихе и соседних муниципалитетах зафиксировали неприятный запах, его источником стал не полигон твердых бытовых отходов «Кучино», а другие объекты, расположенные на соседних локациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Неприятный запах в Балашихе и соседних муниципалитетах в ночь с 25 на 26 декабря был вызван рядом причин. Главным фактором является направление ветра: ночью был зафиксирован северо-западный ветер скоростью 1,5 метра в секунду. Такое направление ветра свидетельствует о том, что главным источником неприятного запаха стал не полигон «Кучино», а другие объекты, расположенные в соседних локациях», — говорится в сообщении.

Сейчас на полигоне «Кучино» идет формирование юго-западного, северо-западного и северного секторов полигона (всего их четыре) и откосов, после чего последние будут покрыты 40-сантиметровым слоем грунта. Началось бурение скважин, после чего будет проведена их обвязка на первом секторе. Бурение скважин приводит к резкому высвобождению свалочного газа.

«Превышение ПДК по сероводороду зафиксировано на уровне 1,5 раза, а в результате потепления и снижения атмосферного давления с 748 до 742 миллиметров ртутного столба запах усилился», — добавляется в сообщении.

Данные работы продлятся до 28 декабря, после окончания работ по дегазации участок будет накрыт геосинтетической мембраной для препятствия свободному выходу свалочного газа на поверхность.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Рекультивация полигона началась в марте 2018 года. Завершение работ по рекультивации стоимостью около 4 миллиардов рублей намечено на 2019 год.