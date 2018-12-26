РИАМО - 26 дек. В международном аэропорту «Домодедово» неизвестные спровоцировали ДТП, в результате которого автомобиль совершил наезд на контрольно-пропускной пункт, после злоумышленники похитили денежные средства, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово» сообщил, что водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на контрольно-пропускной пункт.

«По уточненной информации, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировали неизвестные и впоследствии похитили денежные средства и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.