РИАМО - 26 дек. В международном аэропорту «Домодедово» неизвестные спровоцировали ДТП, в результате которого автомобиль совершил наезд на контрольно-пропускной пункт, после злоумышленники похитили денежные средства, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Ранее представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово» сообщил, что водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на контрольно-пропускной пункт.
Он добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.
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