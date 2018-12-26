РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. В Балашихе на улице Демин луг неизвестный похитил иномарку стоимостью более 1,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Жительница дома №4 по улице Демин Луг Балашихи 25 декабря подала заявление в дежурную часть отдела полиции «Балашихинское». Она сообщила, что возле дома неизвестный похитил ее автомобиль Hyundai Santa Fe 2013 года. Сумма ущерба составила 1 миллион 535 тысяч рублей.

«По данному факту следователями МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «Б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража»», – сказал собеседник агентства.

В данный момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.