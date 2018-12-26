РИАМО - 26 дек. Для россиян снизили стоимость мобильного трафика, по данным рейтинга Content Review, РФ занимает восьмую строчку рейтинга стран с дешевым мобильным интернетом, пишет газета «Коммерсант».

«Средняя цена 1 Гб трафика сократилась за семь месяцев на 15% до 55,5 рублей в декабре. Снижение стоимости 1 Гб трафика позволило стимулировать спрос на мобильный интернет и привело к росту средней выручки на абонента, объясняют эксперты. Увеличение НДС и затраты операторов на «закон Яровой» в следующем году могут привести к росту цен на трафик», – говорится в материале.

Россия заняла восьмое место в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом, отмечается в исследовании Content Review.

В статье уточняется, что во всем мире средняя стоимость мобильного интернета также упала. В декабре она составила 269,3 рубля (по курсу ЦБ РФ на 22 декабря), в то время как в мае она была 280,49 рубля за 1 Гб.

«Дешевле всего 1 Гб данных в мобильной сети стоит в Румынии (9,2 рубля), Польше (22,8 рубля) и Индии (23,9 рубля), а наиболее дорогой трафик в Южной Корее (659,8 рубля), ОАЭ (769,2 рубля), Канаде (1,137 тысячи рублей) и Швейцарии (1,179 тысячи рублей). В ходе исследования были проанализированы тарифы 136 операторов в 50 странах мира. Для расчета брались тарифы и опции с включенным трафиком от 4 Гб и выше», – добавляется в статье.

Кроме волатильности национальных валют, конкуренции и размера стран, на стоимость мобильного интернета влияет также увеличение пакетов трафика с одновременным снижением их стоимости и введение безлимитных тарифов, отмечает Content Review.

«Благодаря опциям безлимитного доступа к мобильному ТВ, музыке, соцсетям в России идет сильное стимулирование спроса на потребление мобильного интернета», – подчеркивает руководитель Content Review Сергей Половников.

По его словам, при снижении стоимости на 1 Гб потребление услуги значительно увеличивается и, как следствие, доход операторов от нее растет и расходы абонентов соответственно тоже.

В России трафик пока дешевеет, однако уже в следующем году эта тенденция может измениться из-за необходимости компенсировать увеличение НДС и «закон Яровой», напоминает Половников.