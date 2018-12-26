РИАМО - 26 дек. В Москве начала действовать нейросеть, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения в городе и поможет избежать фактов ошибочного штрафования, сообщил журналистам руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«ЦОДД запустил нейросеть, ее использование позволит решить сразу две важные задачи. Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во-вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», – сказал Леглер.

Он добавил, что раньше в Москве работал комплекс фото- и видеофиксации, который распознавал номер автомобиля и по нему из базы данных ГИБДД узнавалась марка автомобиля. После этого сотрудник ЦОДД проверял, чтобы эти данные соответствовали автомобилю, зафиксированному на фотографии. Нейросеть сделала этот процесс автоматизированным, она сама сверяет данные фиксации с базой ГИБДД и определяет марку автомобиля автоматически по габаритам. В список нейросети внесено более 100 марок автомобилей, зарегистрированных в Московском регионе.

«Нами отобраны наиболее распространенные марки зарегистрированных в Москве и области автомобилей. Сейчас в списке 103 самых популярных в регионе бренда – это около 95% всех зафиксированных авто: от самых привычных для столичных дорог «немцев» и «японцев», до новых машин азиатских производителей. Есть в списке и марки премиум-класса», – добавил Леглер.