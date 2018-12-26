РИАМО - 26 дек. После перехода на раздельный сбор мусора с 1 января жители столицы смогут по-прежнему пользоваться мусоропроводами, отходы сортировать и перерабатывать будут на комплексах, которые предстоит построить, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что из 7,9 миллиона тонн мусора, которые образует в год Москва, 1,8 миллиона тонн столица перерабатывает, утилизирует, сортирует. В соответствии с нормативными документами, существующими на федеральном уровне, в будущем городу предстоит наладить работу и с остальным объемом отходов. Москве нужно будет выбрать участки для строительства комплексов по сортировке и переработке мусора: пластика, металла, бумаги, картона и полиэтилена. Провести соответствующие слушания, обсудить с москвичами решение этих вопросов.

«Мы <…> создаем условия в городе для раздельного сбора мусора. Например, в парках поставили так называемые колокола - контейнеры, где есть отдельные части для стеклянных бутылок, металлических банок, бумаги и так далее. Согласитесь, жить в одно-двухэтажном доме на даче или в деревне и в 17-25-этажной башне в городе - это совершенно разные вещи. Сложно за раз взять и поменять культуру обращения с бытовыми отходами. Поэтому в многоквартирных домах как были мусоропроводы, так и останутся», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Заммэра добавил, что по решению ТСЖ в некоторых домах смогут на добровольной основе заваривать мусоропроводы, но власти специально делать этого не будут.

«Сброшенные в мусоропровод отходы наша задача изъять и вывезти на сортировку в те самые комплексы, которые предстоит построить», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что комплексы переработки появятся у Москвы в течение ближайших трех лет. Бирюков также пояснил, что расходы на утилизацию мусора вырастут, но это необходимо, так как использовать устаревшие технологии неприемлемо.

С 1 января по всей стране в рамках «мусорной реформы» начнут работать региональные операторы по сбору отходов.