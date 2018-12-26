РИАМО - 26 дек. На дорогах столицы в среду днем образовались многокилометровые пробки, особенно загружены кольцевые магистрали и улицы в центре города, пробки уже достигли семи баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, крупные пробки зафиксированы на севере и юге МКАД, на внешней стороне дороги с северо-западной стороны, а также на внутренней и внешней сторонах на юге. Плотное движение зафиксировано на Третьем транспортном кольце, на Садовом. Также заторы наблюдаются на улицах в центре столицы: на Покровском бульваре, улице Солянка, на Москворецкой и Раушской набережных, на Новом Арбате. Стоит также Смоленский бульвар, улица Красная Пресня, Чистопрудный бульвар.

По прогнозу сервиса, ситуация ухудшится после 13:00, тогда пробки составят восемь баллов. К 14:00 ситуация на дорогах вновь оценивается в семь баллов, после 15:00 - в восемь баллов.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов. Снег может усилиться к вечеру.