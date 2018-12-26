РИАМО - 26 дек. Более 100 лучших учителей, воспитателей, административных сотрудников в сфере образования наградили в Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В течение года в регионе отбирали претендентов на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. Выплата по ней составляет 300 тысяч рублей.

«Хочу вам сказать огромное человеческое спасибо. В нашей жизни есть две святые профессии - врач и учитель. С наступающим Новым годом! Чтобы все у вас сбылось», - сказала заместитель министра образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что лучшие учителя получили выплаты в 100 тысяч рублей.

«Из этих 100 человек 48 были выбраны на федеральном уровне, они получили 200 тысяч рублей. Также мы наградили 20 человек, которые являются лучшими в профессии (в сфере образования - ред.), они получили 300 тысяч рублей. Это был трехэтапный отбор, сначала на этапе школы, потом от муниципалитета, потом уже областная комиссия на региональном уровне отбирала лучших из лучших», - пояснила Каклюгина после церемонии.

Премию получили мастер производственного обучения ГАПОУ Московской области «Профессиональный колледж «Московия» Анна Аниканова, начальник отдела постинтернатного сопровождения выпускников «Мытищинской школы музыкального воспитания» Юлия Гусейнова, заместитель директора по управлению образовательными ресурсами и информационно-техническому развитию ГБПОУ Московской области «Красногорский колледж» Сергей Демин, воспитатель детского сада комбинированного вида №44 «Журавушка» в Королеве Нина Деркаченко, профессор кафедры социальной педагогики ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» Мария Ерофеева.

Были также награждены инструктор по физической культуре детского сада комбинированного вида №3 «Светлячок» в Красноармейске Евгения Залуцкая, учитель истории Хорловской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Воскресенском районе Денис Ипутатов, директор Одинцовской лингвистической гимназии Ирина Кобзенко, первый проректор ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» Жанна Леонова, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» в Краснознаменске Татьяна Маканина, преподаватель английского языка ГБПОУ Московской области «Серпуховский колледж» Наталья Матвеева.

Награды получили заведующая библиотекой средней общеобразовательной школы №30 в Балашихе Людмила Миронова, директор профессионального колледжа «Московия» Сергей Нерубенко, музыкальный руководитель детского сада №5 «Семицветик» в Протвине Ирина Плотнягина, педагог-организатор гимназии №4 в Дзержинском Лариса Погорелова, заведующий детским садом комбинированного вида №8 «Росинка» в Пущине Юлия Полянских, педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» Лена Сайфутдинова, педагог центра детского творчества «Гармония» в Ленинском районе Ольга Сивелькина, социальный педагог лицея в Электрогорске Ирина Скрипниченко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы №25 в Балашихе Екатерина Сорока.

Также грамоты вручили 100 победителям конкурса на поощрение лучших учителей за высокие достижения. Они получили премии губернатора Московской области в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, 48 победителям денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей направило министерство просвещения Российской Федерации.

Дефицит учителей в Подмосковье составляет не более 2%>>