РИАМО - 26 дек. Басманный суд Москвы продлил одной из сестер Хачатурян – Марии – запрет определенных действий, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запретов определенных действий в отношении несовершеннолетней обвиняемой Хачатурян Марии до 28 марта 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля текущего года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.