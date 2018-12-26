РИАМО - 26 дек. Пригородные поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) курсируют по расписанию после сбоя в среду утром, здесь произошла незапланированная остановка одной из электричек, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», – говорится в сообщении.
Ранее по техническим причинам несколько пригородных поездов Киевского направления следовали с увеличенным интервалом.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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