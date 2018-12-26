РИАМО - 26 дек. Благодаря программе благоустройства «Моя улица» за 7 лет количество парковых территорий в столице выросло почти до 570, теперь благоустраивать город будут в рамках программы «Мой район», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Занимаясь благоустройством последние семь лет, первый этап поставленной задачи мы выполнили - создали каркас из 326 центральных улиц, которые уже приведены в порядок. Увеличилось в городе и количество парковых территорий с 230 почти до 570», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он отметил, что теперь для москвичей будут создавать равные по комфорту условия в рамках программы «Мой район».

«Ее реализацией и будем заниматься в течение ближайших пяти лет. Причем не только благоустройством, но и созданием новых точек роста, центров притяжения и общения жителей. Эта программа разрабатывается сейчас для каждого из 146 районов города и основана она будет на предложениях и идеях самих жителей, которые подскажут, чего им больше всего не хватает. Спортивных ли комплексов, пешеходных зон и парков, пляжей и так далее», — добавил Бирюков.

Заммэра уточнил, что сейчас в Москве высаживают уже меньше деревьев. Если в прошлом и позапрошлом году при озеленении Бульварного и Садового колец, Тверской улицы и Арбата, набережных Москвы-реки и других высаживали по три с лишним тысячи деревьев, то в этом будет только 750.

«Они появятся на таких укрупненных территориях, как входные группы парка Горького и ВДНХ, у станции метро «Улица 1905 года», Златоустинском и Армянском переулках и ряде других. Весной по заявкам москвичей продолжится озеленение дворов, в которых за последние годы высажено уже более миллиона деревьев», — пояснил Бирюков.

В рамках городской программы «Моя улица» создавалась благоприятная и комфортная городская среда для горожан. В частности, были расширены тротуары, созданы пешеходные зоны, отремонтированы фасады, заменено освещение, проведено озеленение и обустроены общественные пространства, в том числе для маломобильных групп населения. Также в Москве появились новые велосипедные дорожки.

Целью программы «Мой район» является создание равных – максимально высоких – условий для всех москвичей вне зависимости от места жительства. Речь идет о создании равных возможностей для всех москвичей на получение качественных услуг здравоохранения, образования и социального обслуживания, организацию детского творчества и досуга. Программа учитывает потребности жителей в появлении новых и обновлении существующих спортивных комплексов, парков, библиотек и других мест притяжения жителей.