РИАМО - 26 дек. Специальное новогоднее аудио запустили в автобусах «Мострансавто» в Подмосковье, кроме этого водители некоторых маршрутов планируют надеть наряды Дедов Морозов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы предприятия.

«В автобусах 8 филиалов «Мострансавто» теперь можно услышать новогодние аудио поздравления от пассажиров. В акции «Поздравление от пассажира!» приняли участие жители Дмитрова, Истры, Клина, Орехово-Зуева, Сергиево-Посада, Чехова, Шатуры и Электростали», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предприятие пригласило жителей Подмосковья записать и прислать по электронной почте голосовые новогодние поздравления, которые теперь можно услышать в автобусах своего города или населенного пункта.

Акция завершится 8 января.

«Многие филиалы «Мострансавто» также готовятся поздравлять своих пассажиров. Например, в Мытищинском подразделении предприятия 1 января водители, работающие на городских маршрутах, одетые в красные куртки и шапки Деда Мороза, будут приветствовать и поздравлять пассажиров. В Солнечногорском филиале водители выйдут на маршруты в праздничных новогодних колпаках», – дополнил представитель пресс-службы предприятия.

Кроме того, по его словам, сотрудники «Мострансавто» украсили автовокзалы и автостанции мишурой, снежинками, праздничной иллюминацией.

«Так в Раменском филиале, в праздничные дни работники установят 4-х метровую елку в здании автовокзала. А на одном из маршрутов Видновского ПАТП работает по-новогоднему украшенный автобус», – заключил собеседник агентства.