РИАМО - 26 дек. Для уменьшения синдрома похмелья после празднования Нового года следует больше пить жидкости и проводить время на свежем воздухе, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог клиники «Чайка» Ирина Ярцева.

«Лучше не прибегать ни к каким химическим средствам, препаратам, которые позиционируют себя как облегчающие от похмелья. Они являются достаточно нагрузочными на печень и почки. Следует много пить жидкости, потому что алкоголь приводит к обезвоживанию. Очень важно в момент, когда человек употребляет алкоголь, пить просто дополнительно любую другую жидкость. Также после необходимо пить много жидкости и как можно быстрее, тем самым продукты алкоголя будут быстрее выведены из организма», - сказала Ярцева.

Она добавила, что также следует проводить время на свежем воздухе.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники, в частности, в ночные часы, он рекомендовал больше двигаться и танцевать.