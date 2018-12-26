РИАМО - 26 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» к полудню среды число задержанных и отмененных рейсов возросло до 80, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Внуково» 20 рейсов задержали, один отменили. В «Домодедове» задержали 26 рейсов и еще 18 отменили. В «Шереметьеве» задержано 12 рейсов, отмененных нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной задержан один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов. Снег может усилиться в вечерние часы.