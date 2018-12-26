РИАМО - 26 дек. Стоимость бронирования в московских ресторанах в Новогоднюю ночь начинается от 2,5 тысяч рублей на человека, но если встречать праздник в элитном заведении с участием медийных персон, придется выложить около 200 тысяч рублей, пишет в среду газета «Московский комсомолец».

При этом почти все популярные площадки и рестораны для празднования Нового года забронированы за месяц-полтора.

«Столик в одном из самых известных столичных ресторанов в главную ночь года стоит от 25 до 30 тысяч с одной персоны. <…> Главное, что скучать не придется: в ресторане будет выступать Лариса Долина. Зато наесться в праздник не получится. В ценник <…> входят шампанское, морс, холодные закуски и пирожки. Само меню будет урезано», – пишет издание.

В ресторане с видом на Кремль, где можно услышать бой курантов, бронирование стоит 35 тысяч с персоны. Здесь насыщенная программа: выступления кавер-группы, Дед Мороз и конферансье. Здесь будут подавать французское шампанское, икре, селедку с картофелем, мясо с овощами, оливье и даже грузди в сметане. В ресторане без проблем разместят шесть и восемь человек за одним столом, столы для пар уже выкуплены.

«Все популярные рестораны и площадки забронированы за месяц-полтора. Поэтому новогодняя ночь – время не самых популярных кафе и сетевых заведений. Однако, несмотря на это, желающих попасть ночью в заведение оказывается гораздо больше, чем готовы принять площадки», – рассказал генеральный директор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский.

В заведениях с предварительной бронь зачастую есть комплексное меню, включающее алкоголь, закуски, напитки. Если ценовая категория повыше, есть полноценный ужин.

«В этом году новогодние заведения делятся на три ценовые категории: от 2,5 до 5 тысяч рублей на одного человека, от 5 тысяч до 15, от 15 тысяч рублей и выше», – сообщила гендиректор агентства Special Agency Александра Туцкая.

Как уточняется в статье, вечеринка с участием медийных персон может достигать 200 тысяч рублей, в основном придется заплатить за выступления артистов. Сегодня востребованы группы «Мохито», «Пицца» и 5sta Family, певица Маша Кольцова, певец Влад Соколовский, коллективы Arfasound и Jazz Girlz. Стоимость артистов – от 150 до 350 тысяч рублей.

Многие рестораны, в том числе сетевые не будут работать в новогоднюю ночь, к примеру, Грузинский ресторан на Тверской, сеть украинских заведений. Антикафе тоже работать не будут. По мнению экспертов, основные причины отказа от участия в новогодней ночи у бизнесменов две. Так, владельцы ресторанов отказываются работать в Новый года, подсчитывая баланс между планируемой прибылью от новогодней ночи и планируемыми убытками от боя посуды, сверхурочными выплатами сотрудникам. Кроме того, многие предприниматели берут отпуск в эти дни.

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