РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Многофункциональные центры (МФЦ) в подмосковном Королеве не будут работать в предстоящие праздники в период с 30 декабря по 8 января, сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

«Уважаемые жители Королева, обращаем ваше внимание на режим работы МФЦ в праздничные дни. С 30 декабря по 8 января в МФЦ – выходные», – говорится в сообщении.

С 9 января все МФЦ Королева вернутся к обычному режиму работы с 8:00 до 20:00.

В Королеве работают четыре МФЦ.

«Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в МФЦ в торговом центре «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в торговом центре «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б», – отмечается в сообщении.