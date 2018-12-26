РИАМО - 26 дек. Депутаты Московской городской думы одобрили законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неуплату парковки на улично-дорожной сети столицы с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РИАМО.

Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях был внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

«Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей (от 40 до 380 рублей в час с 8:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 8:00), в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1,2 тысячи до 14,4 тысячи рублей (от 50 до 600 рублей в час). При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам председателя комиссии Татьяны Портновой, данный законопроект направлен на злостных нарушителей. Штраф в размере 2,5 тысячи рублей несоразмерен стоимости стоянки на платной городской парковке, которая составляет от тысячи до 7 тысяч рублей за сутки. Действующий размер наказания не удерживает человека от совершения правонарушения.

«Мы не меняем, не перефразируем статью - штраф меняется с 2,5 до 5 тысяч рублей. <…> Комиссия рассмотрела данный вопрос и единогласно поддержала данную поправку в КоАП. Жители должны понимать, что соблюдение закона для всех», - отметила Портнова.

С 15 декабря на ряде центральных улиц столицы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.