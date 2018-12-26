РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Сотрудники полиции Люберец задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении кражи велосипеда стоимостью более 17 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Малаховского отдела полиции обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что от одного из домов на улице Чехова поселка Красково неизвестный похитил ее велосипед. Сумма ущерба составила свыше 17 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», – отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.