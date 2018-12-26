РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Расписание движения троллейбусов в подмосковном Подольске изменится в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с празднованием Нового года, также 1 января с 5:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов будут увеличены, сообщается на сайте МУП «Подольский троллейбус».

«В связи с празднованием Нового года вводятся изменения в действующее расписание движения троллейбусов в Подольске. Так, 31 декабря до 23:30 движение троллейбусов будет осуществляться с обычным интервалом по расписанию буднего дня. С 23:30 (31 декабря – ред.) до 5:00 (1 января – ред.) вводится специальное расписание для работы троллейбусов в новогоднюю ночь», – говорится в сообщении.

Троллейбусы распределили по маршрутам следующим образом: троллейбус №1 будет обслуживать маршруты №1, 2 и 4, а троллейбус №2 – маршрут №3. Интервал движения будет следующим: у маршрутов №1 и 2 – 54 минуты, у маршрута №3 – 38 минут, у маршрута №4 –30 минут.

«Первого января 2019 года с 5:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов будут увеличены. С 10 часов движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме, предусмотренном расписанием выходного дня», – заключается в материале.

Как провести зиму в Подмосковье>>