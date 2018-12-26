РИАМО - 26 дек. По сравнению с ноябрем 2017 года оборот розничной торговли в ноябре 2018-го в столице вырос почти на 5%, оборот розничной торговли на 91,7% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Оборот розничной торговли в ноябре 2018 года составил 423,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,6% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в докладе.

При этом оборот розничной торговли на 91,7% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,3% (в ноябре 2017 года соответственно 91% и 9%).

В январе-ноябре 2018 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 53,6%, непродовольственных товаров – 46,4% (в январе-ноябре 2017 года – 53,6% и 46,4% соответственно).

Что касается внешней торговли, то в январе-сентябре 2018 года организациями было оказано транспортных услуг во внешнеэкономической деятельности на 8,258 миллиарда долларов США, из них экспорт составил около 4,893 миллиарда долларов США, импорт – порядка 3,366 миллиарда долларов. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта транспортных услуг составила 86,5%, импорта транспортных услуг – 73,4%.