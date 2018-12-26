РИАМО - 26 дек. В Москве расходы на организацию новогодних праздников в этом году оказались в полтора раза меньше, чем в прошлом, на эти цели столичные власти потратят почти 972 миллиона рублей, пишет в среду РБК.

«Московские власти планируют потратить на празднование Нового года почти 972 миллиона рублей, подсчитал РБК на основе данных портала госзакупок. Это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году», – говорится в сообщении.

Более половины суммы ушло на организацию гуляний. Бюджет сократился в первую очередь из-за уменьшения трат на художественную подсветку. В 2017 году только один из главных поставщиков электроэнергии в столице компания ОЭК потратила на нее почти полмиллиарда рублей.

«Ранее РБК подсчитал, что федеральные структуры в этом году потратят на новогодние праздники около 972 миллионов рублей, по большей части на корпоративные мероприятия и сувениры», – уточняется в сообщении.

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