РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 дек. Улицу Парковую в подмосковном Красногорске планируют сделать односторонней, это делается для улучшения условий движения общественного транспорта, повышения пропускной способности и условий безопасности дорожного движения, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с изменением проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге местного значения «Красногорск, улица Парковая» на данном участке дороги будет введено одностороннее движение», – говорится в сообщении.

Ширина проезжей части автомобильной дороги не позволяет обеспечить беспрепятственный встречный разъезд транспортных средств.

«Основными целями мероприятий является улучшение условий движения общественного транспорта, повышение пропускной способности и повышение условий безопасности дорожного движения», – заключается в сообщении.

Сроки реализации проекта не уточняются.