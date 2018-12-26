РИАМО - 26 дек. Россия учреждает неформальный пост гастрономических послов, интересы страны будут представлять знаменитые люди, в том числе российские звезды, они займутся популяризацией русской кухни в странах мира, пишут в среду «Известия».

«В ближайшее время Россию будут представлять за рубежом необычные послы – гастрономические. Их задачей станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни. <…> Предложение заняться популяризацией российских гастрономических традиций уже получили Жерар Депардье, Микки Рурк, Эмир Кустурица и Наталья Орейро», – говорится в статье.

Инициатор учреждения нового «дипломатического поста» – ассоциация культурно-гастрономического туризма.

Как пишет газета, список претендентов на неформальную должность включает более двух десятков человек. В него входят знаменитые в мире российские звезды: спортсмен Вячеслав Фетисов, оперная певица Анна Нетребко, актриса Светлана Ходченкова, модель и благотворитель Наталья Водянова и теннисистка Анна Курникова. Также в числе послов иностранные звезды, в том числе Мила Йовович, Дэвид Духовны, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Наталья Орейро, Эмир Кустурица, Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дамм.

«Была проведена большая исследовательская работа. Мы нашли тех, кто симпатизирует России, пробовал русскую кухню и где-то об этом говорил, делая акцент на том, что в ней сошлись традиции многонационального государства и это прежде всего вкусно. Также важна была всемирная известность этих людей. Вот по этим принципам мы наших потенциальных послов и отбирали», – рассказала президент ассоциации Маргарита Полоник.

К примеру, сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица часто посещал Россию. В этом году он сообщил, что собирается построить дом в Сибири, на берегу Ангары. Как рассказал его официальный представитель Мирко Раденович, больше всего сербская звезда из русских блюд предпочитает борщ.

Звезда латиноамериканского сериала 1990-х «Дикий ангел» Наталья Орейро не только неоднократно приезжала в России с концертами и сотрудничала с российскими брендами, она сняла в Балашихе клип на песню To Russia with Love, в которой спела несколько фраз на русском. Одним из частных гостей нашей страны является Жан-Клод Ван Дамм. А Микки Рурк не раз признавался в любви и к русской водке и русской красоте, пишет газета.

У двоих послов нашли и русские корни: у Милы Йовович и Дэвида Духовны. Стивен Сигал недавно стал спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Он и Жерар Депардье даже стали обладателями российского гражданства. Депардье знаменит своей любовью к вкусной еде. Считается, что у актера есть виноградники и винодельня во Франции, в Испании, Португалии, Аргентине, Алжире, Венгрии, Марокко и даже в России. Актер стал соавтором книги кулинарных рецептов «Русская кухня под французским соусом».

Цель гастрономических послов не просто донести до мира, что такое русское кухня, но и активизировать интерес к гастрономическому туризму по России. Он вырос за последние годы. К тому же если три года назад средний возраст туриста составлял 47 лет, то в 2017 году уже молодые люди 34 лет стали участвовать в гастрономических турах в РФ.