РИАМО - 26 дек. Размер торгового сбора для столичных объектов площадью меньше 300 квадратных метров уменьшится с 1 июля 2019 года, изменения в соответствующий закон города Москвы приняли депутаты Мосгордумы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке к принятому законопроекту, в качестве поддержки малого бизнеса, который, как правило, ведет деятельность в небольших помещениях, было принято решение уменьшить ставку торгового сбора для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров – на 10%, для торговых залов площадью свыше 50 и до 300 квадратных метров - на 2-10% (в зависимости от площади объекта), для объектов площадью больше 300 квадратных метров устанавливается ставка 75 рублей за квадратный метр (ранее – 50 рублей за квадратный метр) в квартал.

«Мы активно работаем над совершенствованием форм поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя предпринимателям скидки, вычеты и льготы по налогам. Сегодня в столице действуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и они обеспечивают работой более 2,4 миллиона человек. Поэтому нам важно, чтобы МСП было комфортно развиваться в городе», – сказал журналистам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Также депутаты Мосгордумы одобрили поправки в закон «О земельном налоге»: от уплаты земельного налога освобождаются профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.