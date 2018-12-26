Водитель автомобиля потерял управление и врезался в турникеты КПП одной из компаний.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-10˚C … -8˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|737 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 5 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|С 5 м/с
|Температура
|-8˚C … -6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|З 3 м/с
Водитель автомобиля потерял управление и врезался в турникеты КПП одной из компаний.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии