РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В подмосковном Подольске граждане Молдавии могут бесплатно проконсультироваться по получению амнистии, все желающие смогут прийти на прием по адресу: улица Федорова, дом №34, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель региональной общественной организации Московской области «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте.

«В связи с тем, что между двумя президентами РФ и Республики Молдавии была заключена договоренность об амнистии для граждан Молдавии, у многих молдаван, пребывающих на территории Московской области, в частности, в Подольске, появилось большое количество вопросов о том, как она будет действовать, какие будут последствия для тех, кто поедет домой, и так далее. Соответственно для выходцев Молдавии в Подольске будут проводиться бесплатные консультации по данному вопросу», – сказала Гыштемулте.

Она отметила, что все желающие смогут прийти на прием по адресу: улица Федорова, дом №34. Узнать подробности можно по телефону: 8(929)501-49-27.

«Им (пришедшим – ред.) помогут бесплатно оформить официальные запросы в МВД России и ФСБ России. Помимо этого, их проконсультируют о том, как поступить в рамках амнистии: узнать статью нарушения, после въезда пройти процедуру официального трудоустройства или регистрации по месту проживания, получить гражданство России и так далее», – пояснила Гыштемулте.