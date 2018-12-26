РИАМО - 26 дек. В Наро-Фоминском округе Подмосковья, в деревне Дубки обнаружили труп мужчины 1971 года рождения с ножевым ранением, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1980 года рождения, зарегистрированный по адресу: Тульская область, поселок Куркина, улица Гагарина, <…>, проживающий по адресу: Наро-Фоминский городской округ, деревня Дубки, дом 4», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.