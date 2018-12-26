РИАМО - 26 дек. Копии исторических деревянных дверей появятся в вестибюлях станций Московского метрополитена «Чистые пруды», «Сокольники», «Парк культуры» Сокольнической линии и «Новослободская» Кольцевой линии, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«На станции «Чистые пруды» завершается реставрация наземного вестибюля. Здесь устанавливают деревянные двери, которые являются копиями исторических элементов входной группы. Специалисты также работают над восстановлением гранитных порталов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, кроме того, работы по реставрации сейчас завершаются на станциях «Парк Культуры» и «Сокольники» Сокольнической линии, а также «Новослободская» Кольцевой линии.

«Здесь реставраторы трудились над воссозданием оригинальной красоты вестибюлей: восстановили облицовку, двери, лепнину, оконные витражи и другие художественные элементы, в том числе входные деревянные двери», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что работы по реставрации ведет департамент капитального ремонта. Восстановление исторического облика станций, признанных объектами культурного наследия, ведется по специальным проектам, одобренным департаментом культурного наследия.

«Для создания проекта реставрации используются исторические архивы, документы и фотографии. Благодаря этой работе станциям возвращают первоначальный облик, который могли видеть пассажиры в первые десятилетия после их открытия», - заключил сотрудник пресс-службы.