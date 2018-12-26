РИАМО - 26 дек. Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на контрольно-пропускной пункт в аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

«Согласно данным системы видеонаблюдения, в 07:40 по московскому времени во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам.

Инцидент не сказался на дорожной ситуации – проезд для пассажиров к терминалу свободный.

Въезд автомобиля каршеринга в КПП в аэропорту «Домодедово». ВИДЕО>>