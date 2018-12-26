РИАМО - 26 дек. Москвичи и гости столицы могут наблюдать праздничные новогодние видеоролики на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов №№8 и 28 на улице Новый Арбат, а также здании Центрального телеграфа на Тверской улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Также с 29 декабря на «домах-книжках» на Новом Арбате будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка и появятся новогодние видеоролики с тематической анимацией и атрибутами новогоднего настроения: елочными игрушками, снежинками и фейерверком.

«Всего к Новому году архитектурно-художественная подсветка украсит более 2 тысяч объектов. Порядка 20 тысяч светильников, расположенных на 157 зданиях и мостовых сооружениях, обеспечат работу архитектурно-художественной подсветки города в праздничном режиме. Также в рамках программы оформления предусмотрено к размещению более 1650 штук поздравительных плакатов и видеороликов в новогоднем фирменном стиле, на различных типах рекламных носителей», – сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

В числе рекламных носителей билборды, ситиборды, остановочные павильоны, афишные стенды.

Кроме того, в канун Нового года столичные опоры наружного освещения оформили 800 световых панель-кронштейнов. Например, фонари на улице Арбат украшены почти двухметровыми декоративными элементами «занавес», а на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки появились световые новогодние шары.