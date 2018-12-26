РИАМО - 26 дек. На северо-западе Москвы молодой человек запрыгнул на заднюю конструкцию снегоуборочного трактора, в результате чего его затянуло в механизм, от полученных травм мужчина скончался, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера на Таллинской улице водитель, управляя трактором с включенными проблесковыми маяками, убирал придворовую территорию. Проходящий мимо пешеход 1999 года рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щетки, в результате чего его затянуло в механизм. От полученных травм молодой человек скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полицией проводится проверка.