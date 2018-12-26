РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники полиции подмосковного Подольска поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом и подарили им подарки, дети также подготовили костюмированное представление для своих гостей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по Подольску в рамках ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» поздравили воспитанников подольского детского дома с наступающим Новым годом, а в заключение мероприятия полицейские подарили детям новогодние подарки», – говорится в сообщении.

Для своих гостей дети подготовили костюмированное представление, приуроченное к наступающему празднику. Они читали стихи, танцевали и пели песни. В рамках программы сотрудники полиции пожелали детям интересного времяпровождения и напомнили основные правила поведения в общественных местах и на проезжей части.