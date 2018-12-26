РИАМО - 26 дек. На территории исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта в столице завершилась высадка деревьев-крупномеров, здесь появилось 46 дубов, яблонь и других деревьев, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«Прогулочный бульвар украсили 46 деревьев – это дубы, яблони, липы и клены разных сортов. Все растения уже взрослые и отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживали в ночное время, чтобы не нарушать дорожного движения и не создавать неудобств для горожан», – говорится в сообщении.

Всего до конца года на благоустроенных в 2018-м улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года – более 19 тысяч кустарников.

Все растения высаживаются в рамках общей концепции благоустройства территории и, как и в предыдущие годы, подбирались специально для каждой улицы, учитывая общий облик уличного пространства. Также учитывается их декоративность и смена цветов листьев в разные времена года.

«Взрослые растения, то есть деревья-крупномеры высаживались в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом. Перед этим на дно укладывали специальный дренажный слой из керамзита – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Стволы укрыли тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений», – уточняется в сообщении.

Комплексное благоустройство территории исторического прохода в парк Горького с Ленинского проспекта с устройством перголы и лестничного марша завершилось этой осенью. В итоге был создан новый прогулочный променад протяженностью 290 метров. Пергола – один из главных элементов нового пространства, а над лестницей обустроена смотровая площадка, с которой открывается вид на парк Горького.