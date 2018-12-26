РИАМО – 26 дек. В расширенный список санкций в отношении Украины попали энергетические и оборонные предприятия, также под санкции попали мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Главного управления разведки Минобороны страны Василий Бурба и другие, сообщает в среду Газета.ru.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который вошли юридические и физические лица Украины.

«Список пополнился новыми физическими и юридическими лицами. Так, санкционные ограничения затронули энергетические и оборонные предприятия страны, в числе которых «Укрспецэкспорт» и «Укроборонпром», – говорится в сообщении.

Среди физических лиц, которые попали под санкции, мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Главного управления разведки Минобороны страны Василий Бурба, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой и депутаты Рады.

Ранее кабмин Украины предложил совету национальной безопасности и обороны страны расширить санкции в отношении России.