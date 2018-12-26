РИАМО - 26 дек. Столичным водителям порекомендовали в среду пересесть на городской транспорт для поездок в центр, метро, автобусы, троллейбусы и трамваи работают штатно, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня в центр только на городском транспорте - на дорогах уже не очень, днем будет еще сложнее из-за снега и ограничений движения для проезда детей на Кремлевскую елку», — говорится в сообщении.

Метро и наземный транспорт работают штатно.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром в среду загруженность движения оценивается в пять баллов из десяти максимальных. К 11 часам пробки составят шесть баллов, к 13 – семь баллов. Такая загруженность движения сохранится как минимум до 15 часов.

На Всероссийскую елку в Кремле, которая пройдет в среду, со всех регионов страны приедут около 6 тысяч детей. В связи с этим ограничен проход в Московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Кроме того, ограничен допуск на Красную площадь.

Из проведения елки также перекрыли участки на Большом Москворецком мосту, на площади Васильевский Спуск, на улицах Москворецкая и Варварка.

В Москве в среду также ожидается снег, который усилится в вечерние часы.