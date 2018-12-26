РИАМО - 26 дек. На Киевском направлении Московской железной дороги утром в среду задерживаются поезда из-за остановки одной из электричек, возможны точечные корректировки в расписании пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Киевского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек. Электропоезд продолжил движение по маршруту», – говорится в сообщении.
Пассажиров просят обратить внимание, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.
В настоящее время проводится работа для сокращения опоздания задержанных поездов.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
Что делать, если вы опоздали на работу из‑за задержек электричек>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии