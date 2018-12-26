РИАМО - 26 дек. На Киевском направлении Московской железной дороги утром в среду задерживаются поезда из-за остановки одной из электричек, возможны точечные корректировки в расписании пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Киевского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек. Электропоезд продолжил движение по маршруту», – говорится в сообщении.

Пассажиров просят обратить внимание, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.

В настоящее время проводится работа для сокращения опоздания задержанных поездов.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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