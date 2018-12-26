РИАМО - 26 дек. В центре столицы на Новокузнецкой улице реконструируют газопровод общей протяженностью почти 2 тысячи метров, это необходимо для повышения надежности и безопасности газоснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 декабря одобрила проект планировки линейного объекта – газопровод по адресу: улица Новокузнецкая, 1-й Новокузнецкий переулок (ЦАО) с целью его реконструкции», – говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проект планировки разработан за счет средств АО «Мосгаз». Площадь земельного участка составляет порядка 1,56 гектара.

Общая протяженность газопровода низкого давления под реконструкцию, который будет расположен под землей, – 1980 метров.

«Настоящий проект планировки территории линейного объекта разрабатывается с целью осуществления реконструкции существующего газопровода для повышения надежности и безопасности газоснабжения потребителей», – пояснила Пятова.