РИАМО - 26 дек. В подмосковном Раменском полицейские пресекли деятельность незаконного цеха по производству фальсифицированной красной икры, где на протяжении трех месяцев закупали альгиновую икру, расфасовывали ее и продавали через интернет-магазины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Участники организованной группы, подозреваемые в производстве и продаже фальсифицированной икры, задержаны в Подмосковье.

«Установлено, что нелегальный цех располагался на территории промышленной зоны в городе Раменское. Злоумышленники на протяжении трех месяцев закупали альгиновую икру, расфасовывали ее в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих торговых производителей натуральной красной икры и отгружали на хранение в гаражный комплекс, расположенный на территории городского округа Котельники», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, фальсифицированную икру они продавали через интернет-магазины.

Кроме того, на производстве в антисанитарных условиях, без медицинских книжек работали двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

«В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято около 20 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, более 3,5 тонн альгиновой икры, подготовленной к фасовке, стеклянная тара, этикетки, черновые записи, товарно-транспортные накладные, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялись расчеты с покупателями», – добавила Петрова.

Изъятая икра направлена на исследование для определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Деятельность нелегального производства прекращена.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны активные члены организованной группы, ими оказались четверо уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 56 лет», – уточнила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проводятся оперативно-разыскных мероприятий для выявления других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.