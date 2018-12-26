РИАМО - 26 дек. В центре столицы на улице Самотечная в одном из жилых домов произошло загорание в подвале, спасатели эвакуировали 27 человек из двух подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать шестого декабря в 02:19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома по адресу: улица Самотечная, дом 13», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит загорание в подвале на площади 2 квадратных метра. Дым распространился в подъезды двух домов – №№11 и 13.

«В целях безопасности из двух подъездов домов №№11 и 13 пожарно-спасательными подразделениями были выведены 27 человек», – уточняется в сообщении.

В 02:55 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. После проветривания подъездов жильцы вернулись в свои квартиры.