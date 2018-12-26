РИАМО - 26 дек. В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро, его оформят в стили минимализма, сообщается на официальном портале мэра города.

«При разработке дизайн-проекта архитекторы обратились к авиационной тематике, на которую их вдохновило название будущей станции. Повторять форму деталей самолета будут колонны и светильники на платформе, а потолки из реечных панелей в вестибюле создадут ощущение воздушных потоков», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Необычно оформят и потолок платформы станции. На нем изобразят облачный шлейф, который обычно после себя оставляет пролетевший авиалайнер. След от самолета будут имитировать множество светодиодных и неоновых светильников из алюминия. Новая станция откроется в районе Лефортово Юго-Восточного округа до конца 2019 года.

Как добавил Кузнецов, при отделке станции «Авиамоторная» планируется использовать современные материалы. Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия. Присущие архитектурному стилю лаконичность и сдержанность найдут отражение и в цветовом решении интерьеров станции. В оформлении будут преобладать черные, серые и белые тона.