РИАМО - 26 дек. Первое иммерсивно-мультимедийное шоу с использованием уникальных технологий по созданию анимированных персонажей покажут 2 января в театре сказок на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Театр сказок распахнет двери для первых посетителей 2 января. Премьерный спектакль «Сказка номер один» рассчитан на детей в возрасте от трех до 12 лет. Но благодаря использованию уникальных мультимедийных технологий представление оставит незабываемое впечатление и у взрослых. Кроме того, множество ярких декораций, использованных в дизайне павильона, превратили театр в одну большую фотозону, где дети и родители смогут сделать красочные снимки», — сказал сотрудник пресс-службы ВДНХ.

Театр сказок открывается в обновленном павильоне №9 «Юные техники» на ВДНХ в начале января. После капитального ремонта павильон сохранил свой исторический облик. В ходе работ специалисты отреставрировали деревянный тамбур на входе в здание, а также отремонтировали крышу и фасады. Они восстановили на них лепнину, в частности медальон над портиком главного фасада в виде земного шара с пятиконечной звездой на месте Северного полюса и картой СССР в окружении знамен.

Так, у входа гостей встретят арт-объекты в виде гигантских книг. Погружение в сказочную атмосферу продолжится в фойе, оформленном в виде лесной опушки. В центре установят волшебный дуб, исполняющий желания. На стволе зеленого великана будет находиться «ухо», куда нужно прошептать самую заветную мечту, после чего нажать на специальную кнопку. Каждое желание учитывается на счетчике, установленном на верхушке дуба. Здесь же ребята познакомятся с аниматроником — подвижной декорацией в виде дракона. Три его головы будут выглядывать из кроны, открывать рты, дышать дымом, а иногда приподнимать очки и показывать огненные глаза.